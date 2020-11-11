Белорусы забрали из банков более $3 млрд

Чиновники обнародуют информацию о депозитах предприятий и населения в составе статистики широкой денежной массы.





Сведения о широкой денежной массе идут в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за месяц. Для внутреннего употребления в финансовой системе есть недельная и ежедневная картина. Однако, как Белстат не публикует данные о недельной инфляции, так и Нацбанк дает не всю картину.





В среднем за октябрь широкая денежная масса составила 50,258 млрд BYN. По сравнению с октябрем 2019-го она выросла на 10,4%. Еще недавно готовые темпы достигали 15–16%, но в середине осени рост денег в экономике замедлился.





Правда, это произошло по негативной причине — население и предприятия стали

забирать рублевые депозиты и начала усыхать рублевая часть денежной массы.





Валютизация денежной массы в Беларуси остается высокой. В октябре доля рублевой компоненты составила 40,1%. Иными словами, удельный вес валюты равен 59,9% и это сильно затрудняет работу Нацбанка.





Еще хуже положение с валютизацией депозитов. Например, удельный вес рублевых депозитов физлиц в октябре составил всего 32,5%, а если считать только срочные депозиты — 26,8%.





По классификации Нацбанка депозиты делятся на переводные и другие. К переводным относятся карт-счета, счета до востребования и расчетные счета, к другим — то, что обычные белорусы называют вкладами в банках. Почти всегда другие депозиты размещены на определенный срок.





В октябре переводные рублевые депозиты физлиц составили 2,906 млрд BYN. Динамика этой категории депозиты частично зависит от сроков выплаты и размеров зарплат в экономике, частично — от ситуации на внутреннем валютном рынке.





Срочные рублевые депозиты населения в октябре достигли 4,553 млрд BYN. С этих счетов белорусы забирают деньги 4 месяца подряд — за такое время они сняли 486 млн BYN. А если считать от весенней девальвации, то отток ресурсов из системы составил 728 млн BYN.





Переводные валютные депозиты физлиц составили 1,172 млрд USD. За 3 месяца (август—октябрь) белорусы забрали с них 362 млн USD. Скорее всего, безналичная валюта на карточках превратилась в наличную «под подушкой».





В октябре на срочных валютных депозитах у населения осталось 4,796 млрд USD. Изъятие денег с этих счетов идет уже 9 месяцев подряд — за это время белорусы забрали из банков 1,415 млрд USD. Локальный максимум средств физлиц на срочных валютных депозитах отмечался в октябре 2015 года. С тех пор счета населения исхудали на 3,033 млрд USD.