﻿ Пять омоновцев приехали в "Каскад" снимать... трусы с веревки. Но что-то пошло не так. 21.by
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Пять омоновцев приехали в "Каскад" снимать... трусы с веревки. Но что-то пошло не так

11.11.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске в жилом комплексе "Каскад" 10 ноября прошла "спецоперация" по снятию бело-красно-белых трусов, повешенных жителями между домами.

Для проведения спецоперации на место прибыли пять сотрудников ОМОНа и МЧС, пишет telegraf.by

Жители квартала сообщают, что у силовиков ничего не вышло, а «трусы» были спасены.

Подробности произошедшего смотрите на видео:



Ранее жители неоднократно вывешивали между домами бело-красно-белые флаги, но их регулярно снимали.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в жилом комплексе "Каскад" 10 ноября прошла "спецоперация" по снятию бело-красно-белых трусов, повешенных жителями между домами.
 
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