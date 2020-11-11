telegraf.by Для проведения спецоперации на место прибыли пять сотрудников ОМОНа и МЧС, пишет





Жители квартала сообщают, что у силовиков ничего не вышло, а «трусы» были спасены.





Подробности произошедшего смотрите на видео:













Ранее жители неоднократно вывешивали между домами бело-красно-белые флаги, но их регулярно снимали.