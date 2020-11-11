ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Смолевичами рейсовый автобус сбил пьяных мужчину и женщину. Видео наезда

11.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили серьезные травмы в аварии, которая произошла вечером 6 ноября в Смолевичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель рейсового автобуса МАЗ ехал от остановочного пункта «Динаровка» в сторону Смолевичей и сбил 36-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые шли в попутном направлении посередине дороги.

В результате ДТП оба пешехода получили серьезные травы и были госпитализированы. Известно, что они были пьяны. Световозвращающих элементов на них не было.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП оба пешехода получили серьезные травы и были госпитализированы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар упал ниже 2,56 рубля. Какие курсы валют выставили обменники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика