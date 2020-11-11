Под Смолевичами рейсовый автобус сбил пьяных мужчину и женщину. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Два пешехода получили серьезные травмы в аварии, которая произошла вечером 6 ноября в Смолевичском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Предварительно установлено, что 34-летний водитель рейсового автобуса МАЗ ехал от остановочного пункта «Динаровка» в сторону Смолевичей и сбил 36-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые шли в попутном направлении посередине дороги.

В результате ДТП оба пешехода получили серьезные травы и были госпитализированы. Известно, что они были пьяны. Световозвращающих элементов на них не было.