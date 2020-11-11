Доллар упал ниже 2,56 рубля. Какие курсы валют выставили обменники

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро в среду продолжили падение на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня доллар снизился на 0,05% — до 2,5556 рубля, евро упал на 0,11% — до 3,0224 рубля, а российский рубль укрепился на 0,21% — до 3,3563 рубля. Данные по состоянию на 10.50.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк и Цептер Банк), а ниже всего — 2,559 рубля (Абсолютбанк и Альфа-Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Технобанке, Франсабанке — 2,555 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Цептер Банке — 3,1 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке (3,023 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,02 рубля.