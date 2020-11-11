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Силовики закупают на 350 тысяч рублей радиостанции и средства защиты. Посмотрели, что в заявке
Источник материала: Tut.by
На сайте госзакупок появилось две заявки на приобретение средств индивидуальной защиты для Минобороны и радиостанций для МВД. Общая стоимость приобретаемого имущества составляет порядка 350 тысяч рублей. 42.TUT.BY попытался разобраться, что и кому приобретается.
В обоих случаях заказчик собирается провести электронный аукцион (в отличие, например, от недавнего лота
На аукционе, назначенном Министерством обороны,
Нам пока не удалось получить оперативный ответ Минобороны, связано ли приобретение средств индивидуальной защиты для десантников (мы помним, что ССО — это не спецназ, а войска, которые ранее назывались ВДВ) с событиями последних трех месяцев, и для какой именно бригады из трех (5-я, 103-я, 38-я) все это закупается. Но мы добавим комментарий, как только он появится.
Скорее всего, это плановая закупка — об этом свидетельствуют наши источники, близкие к ССО. Если бронежилеты могут спокойно прослужить трем-четырем призывам, то наколенники и налокотники изнашиваются быстрее, и менять их нужно чаще.
Подтверждением этого может служить и цена на средства индивидуальной защиты. Если разделить выделенную сумму на количество поставляемого имущества, то получится, что каждый комплект (два наколенника плюс два налокотника) обойдется примерно в 42 рубля, что довольно мало. Качественных долговечных изделий за такую сумму явно купить не получится.
Перейдем ко
Подробности технических характеристик приобретаемого оборудования нас не интересуют, желающие могут оценить их в приложенных к заявке документах. В частности, планируется купить:
Всего на оборудование потратят 220 400 рублей.
Мы позвонили лицу, разместившему заявку на сайте госзакупок. Нам не предоставили официального комментария, кому именно пойдут «новинки», но сказали, что это плановая ежегодная закупка, которая не связана с протестами и их подавлением.
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Планируется приобрести наколенники, налокотники, а также разнообразное оборудование для связи.
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