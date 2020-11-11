Силовики закупают на 350 тысяч рублей радиостанции и средства защиты. Посмотрели, что в заявке

Источник материала: Tut.by

На сайте госзакупок появилось две заявки на приобретение средств индивидуальной защиты для Минобороны и радиостанций для МВД. Общая стоимость приобретаемого имущества составляет порядка 350 тысяч рублей. 42.TUT.BY попытался разобраться, что и кому приобретается.



Один из лучших вариантов наколенников — интегрированные, как на фото. Однако в данном случае закупаются, скорее всего, не такие. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В обоих случаях заказчик собирается провести электронный аукцион (в отличие, например, от недавнего лота на закупку бронежилетов на 240 тысяч рублей , где все планировалось приобрести из одного источника). Обе заявки размещены в конце октября — 28 и 29 числа.

На аукционе, назначенном Министерством обороны, предполагается приобрести 3000 комплектов налокотников и наколенников (по какой-то причине — в два приема, один лот на 2700 комплектов, второй на 300). Судя по приложенным документам, средства индивидуальной защиты предназначены для бойцов одной из бригад Сил специальных операций. Всего на покупку наколенников и налокотников выделено 127 тысяч рублей. Провести аукцион планируется до декабря.

Нам пока не удалось получить оперативный ответ Минобороны, связано ли приобретение средств индивидуальной защиты для десантников (мы помним, что ССО — это не спецназ, а войска, которые ранее назывались ВДВ) с событиями последних трех месяцев, и для какой именно бригады из трех (5-я, 103-я, 38-я) все это закупается. Но мы добавим комментарий, как только он появится.

Скорее всего, это плановая закупка — об этом свидетельствуют наши источники, близкие к ССО. Если бронежилеты могут спокойно прослужить трем-четырем призывам, то наколенники и налокотники изнашиваются быстрее, и менять их нужно чаще.



Часть бойцов на фото экипированы как бойцы ССО, однако ни налокотников, ни наколенников нет. Вероятно, они требуются не всегда. Фото: Денис Бурковский, TUT.BY

Подтверждением этого может служить и цена на средства индивидуальной защиты. Если разделить выделенную сумму на количество поставляемого имущества, то получится, что каждый комплект (два наколенника плюс два налокотника) обойдется примерно в 42 рубля, что довольно мало. Качественных долговечных изделий за такую сумму явно купить не получится.

Перейдем ко второй заявке . Как и первая, она предполагает проведение электронного аукциона, и управиться планируют до декабря. Однако заказчиком здесь выступает не Минобороны, а МВД — и закупать будут радиостанции.

Подробности технических характеристик приобретаемого оборудования нас не интересуют, желающие могут оценить их в приложенных к заявке документах. В частности, планируется купить:

семь носимых радиостанций (обычно так называют рации, которые мы часто видим у силовиков, либо аппаратуру большего размера, но все равно предназначенную для переноски одним человеком) на 13 560 рублей;

20 мобильных радиостанций (в отличие от носимых, они в основном устанавливаются в автомобилях) на 46 120 рублей;

Одну базовую станцию (центральный узел с диспетчерскими функциями в сети мобильных/носимых радиостанций) на 78 720 рублей;

Две базовых станции с другими техническими характеристиками на 82 тысячи рублей.

Всего на оборудование потратят 220 400 рублей.

Мы позвонили лицу, разместившему заявку на сайте госзакупок. Нам не предоставили официального комментария, кому именно пойдут «новинки», но сказали, что это плановая ежегодная закупка, которая не связана с протестами и их подавлением.