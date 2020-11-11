Узнали, когда пройдет «Главная елка страны» с новогодними шоу для малышей и их родителей

Источник материала: Tut.by

Традиционные новогодние представления для детей « Главная елка страны» пройдут во Дворце Республики с 23 декабря по 4 января . В этом году шоу называется «Волшебный мир». Билеты уже в продаже: купить их можно от 7 рублей.



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Когда приходит зима и земля укрыта пуховым одеялом снега, можно кататься на санках, лыжах и коньках, лепить снеговиков, играть в снежки, а по вечерам читать сказки о путешествиях в далекие страны и приключениях, где каждый мальчик и девочка видят себя в роли главных героев. Но что может произойти, если снег вовсе пропадет, а на дворе и не осень, и не зима? Что тогда делать ребятам и Деду Морозу?

Ответы вы найдете в новогоднем сказочном шоу «Волшебный мир». В этой необыкновенной истории самые маленькие зрители и их родители встретятся с яркими героями и ближе познакомятся с Дедами Морозами из Австралии, Финляндии и даже Китая!

Представления будут проходить каждый день с 23 декабря по 4 января. Начало сеансов — в 11.00, 14.30 и 18.00. Билеты — от 7 рублей.

Когда: с 23 декабря по 4 января, 11.00, 14.30 и 18.00

Где: Дворец Республики

Сколько: от 7 до 26 рублей Расписание и билеты