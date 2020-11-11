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«Геркулес» с кевларовой броней: Rezvani представила экстремальный шестиколесный пикап

11.11.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небольшая компания Rezvani из Калифорнии, в автомобильном мире получившая известность благодаря эпатажному внедорожнику Tank на основе Jeep Wrangler, подготовила к дебюту новую модель — это брутальный трехосный пикап Hercules 6×6.


Об автомобиле, который был взят за основу «Геркулеса», в компании умалчивают, но это, по всей видимости, пикап Jeep Gladiator. Чтобы понять это, достаточно взглянуть в салон машины, который, в отличие от внешности, без стеснения позаимствован у исходного Jeep. Оснащение Hercules 6×6, помимо всего прочего, включает мультимедиасистему Alpine с 9-дюймовым экраном, а за доплату доступна отделка интерьера кожей наппа.


Впрочем, куда интереснее опции, доступные для версии Military Edition. Кроме кевларовой брони, защиты бензобака, днища и пуленепробиваемого стекла здесь есть система ночного видения, генератор дымовой завесы, комплект противогазов, не боящиеся проколов шины и даже экранированное электрооборудование, которое может выдержать (если верить Rezvani) воздействие электромагнитного импульса.


Шестиколесная машина будет предлагаться с одним из четырех двигателей. Самые скромные версии получат знакомые по Gladiator V-образные «шестерки» — бензиновый мотор 3.6 Pentastar (289 л. с.) и турбодизель EcoDiesel (264 л.с.). Также в гамме есть и 6,4-литровый компрессорный V8 Hemi (507 л. с.), а вишенка на торте — форсированная до 1318 л. с. и 1341 Нм крутящего момента «восьмерка» объемом 6,2 л от Dodge Challenger SRT Demon. Работает она только в паре с 8-ступенчатым «автоматом», для трех других двигателей доступна и 6-ступенчатая «механика».


Доработанная подвеска — с амортизаторами Fox, располагающими выносными резервуарами и мостами Dana 60. На крыше пикапа имеется светодиодная «люстра», а внедорожные шины — с внешним диаметром 37 дюймов.


«Базовый» Hercules 6×6 в США оценивается в 225 тысяч долларов, бронированный Military Edition — на 100 тысяч долларов дороже.

 
 
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Небольшая компания Rezvani из Калифорнии, получившая известность благодаря эпатажному внедорожнику Tank на основе Jeep Wrangler, подготовила к дебюту новую модель - это...
 
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