Юрий Воскресенский будет имитировать диалог от имени всей оппозиции?

Выпущенный из СИЗО КГБ политолог Юрий Воскресенский, бывший член инициативной группы претендента на пост президента Виктора Бабарико, сообщил, что представители Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране сотрудничают с ним в рамках «национального диалога» со стороны оппозиции.





Такое заявление Воскресенский сделал в программе «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.

Фрагмент выпуска, который выйдет в эфир вечером 11 ноября, телеканал разместил в своем телеграм-канале. Помимо Воскресенского в программе участвовали председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич, политолог Александр Шпаковской, а также председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

«Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение “Круглый стол демократических сил” в качестве оператора национального диалога от оппозиции. В ближайшее время команда круглого стола демократических сил представит регламент и его концепцию. Речь идет буквально о нескольких днях», — сообщил Воскресенский.

«Второй очень важный момент: руководители так называемого Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой, командой круглого стола демократических сил и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права», — добавил он.

Комментируя по просьбе журналистов это заявление, пресс-служба КС сообщила, что «Координационный совет не ведет диалога с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства».

Григорий Костусев в комментарии для БелаПАН отметил: Воскресенский «даже показал, что есть бумаги — обращения Координационного совета». «Но я эти бумаги не видел, мне сложно комментировать [настоящие ли они]. Я об этом знаю только с его слов. <…> Партия БНФ не входит в Координационный совет, поэтому мне сложно оценивать их шаги, если все это на самом деле правда», — сказал политик.

По его словам, «на передаче обсуждали события, возможный диалог, который предлагают власти».

«Я представил свое видение, как председатель Партии БНФ, заявив, что диалог нужно начинать с освобождения политзаключенных, расследования фактов насилия в отношении участников [мирных протестов] и так далее, — рассказал Костусев. — После был разговор о Конституции. Но мои слова участники передачи не расценили как приглашение к диалогу, негативно отнеслись к нашим предложениям. Мне сказали, что это неприемлемо для властей и это не совсем правильно с нашей стороны».

На вопрос, как он лично и Партия БНФ в целом относятся к тому, что Воскресенский и новосозданная структура транслируют позицию от имени всей оппозиции, Костусев ответил: «Я сделал ему замечание: мол, какое он имеет право высказываться от всей оппозиции?».

«Я ему сказал: “Партия БНФ не подписывалась под Координационным советом и с тобой мы никаких обращений или договоров не заключали”. У Партии БНФ есть своя позиция и мы в соответствии с ней действуем. Такое замечание я ему сделал», — подчеркнул Костусев.

Читайте также:

Координационный совет создан по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая сейчас находится за рубежом. Первое его заседание прошло 19 августа, а на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

Обвинение в рамках этого уголовного дела предъявлено членам президиума КС Марии Колесниковой и Максиму Знаку, а также одному из адвокатов Колесниковой Илье Салею. Они содержатся под стражей. Член президиума КС Лилия Власова содержалась под стражей, затем была переведена под домашний арест, который впоследствии был отменен. Тем не менее, она остается обвиняемой в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов.

Члены президиума КС Павел Латушко и Сергей Дылевский были вынуждены выехать из страны из соображений безопасности, Ольгу Ковалькову выдворили из Беларуси насильно, Светлана Алексиевич уехала на лечение в Германию.