Известным белорусским спортсменам Кравченко и Ганину дали по 10 суток. Они были задержаны три дня назад

Источник материала: Tut.by

Серебряный призер Олимпиады-2008 Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин, задержанные в воскресенье в Минске, приговорены к 10 суткам ареста каждый. До этого они трое суток провели в изоляторе в Жодино.





Ганин и Кравченко были задержаны в Минске 8 ноября, когда находились в автомобиле. Вскоре их отправили в Жодино.

Отметим, что они входят в Свободное объединение спортсменов SOS.BY и неоднократно выступали против насилия и фальсификаций на выборах.