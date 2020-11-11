Власти массово начали блокировать счета белорусов, получающих средства от фондов взаимопомощи

Источник материала: Ежедневник

Правоохранительные органы начали блокировать счета белорусов, получавших компенсации от инициативы BY_help. На данный момент известно более чем о 60 подобных случаях.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал один из основателей BY_help Алексей Леончик. Минчанка, которая около двух недель назад получила помощь от инициативы на оплату штрафа, рассказала FINANCE.TUT.BY , что на прошлой неделе заблокировали все ее банковские счета, в том числе тот, который открывала как ИП.

Алексей Леончик рассказал о массово поступающих сообщениях о блокировки счетов получателей помощи. Он называет это «прямым воровством денег, которые мы выплачивали жертвам пыток».

Один из сооснователей кампании BY_help и фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак говорит, что общая сумма, на которую был наложен арест, — более 1 млн 400 тыс. рублей. Это не вся оказанная помощь, но значительная ее часть. Проблема возникла с платежами из-за рубежа, которые могли быть связаны с личными переводами лиц, желавших помочь белорусам. На данный момент об аналогичных проблемах с выплатами от BYSOL (фонд, помогающий тем, кто остался без работы по политическим причинам) сообщений не поступало.

Андрей Стрижак подчеркивает, что «фактически эти деньги были украдены со счетов людей». Он рассказал, что по закону каждый человек может получить в дар до 7003 рублей в год, даже не декларируя их. «Люди получают помощь, поскольку они пострадали от репрессий властей. Это помощь раненым, избитым, арестованным, изнасилованным. Можно сказать, сейчас существуют две параллельные Беларуси: в одной — солидарность и помощь, а в другой это выставляется уголовным преступлением».

Также собеседник отмечает, что «этими действиями Беларусь криминализовала любой перевод внутри белорусской банковской системы».