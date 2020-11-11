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Сотрудник СТО выпил, поехал на чужой машине и врезался в столб

11.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прокуратура Октябрьского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении жителя Минска. Ему инкриминированы угон транспортного средства и управление им в состоянии алкогольного опьянения в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Подробности пишет пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам дела, обвиняемый — сотрудник станции технического обслуживания — в один из дней после смены решил употребить пиво на рабочем месте со своей знакомой. Впоследствии для пополнения запасов этого напитка он воспользовался доступом к чужим автомобилям, которые стояли в тот момент на территории станции, и сел за руль одного из них. Его девушка поехала вместе с ним.

По пути к магазину обвиняемый увидел машину сотрудников ГАИ и, зная о противоправности своих действий, стал совершать резкие маневры. Правоохранители заметили это и потребовали остановить транспортное средство. Данное требование Н. проигнорировал и продолжил движение.

В результате водитель угнанного автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Находившаяся в салоне девушка серьезных травм не получила.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Октябрьского района столицы направила в суд уголовное дело в отношении жителя Минска. Ему инкриминированы угон транспортного средства и управление...
 
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