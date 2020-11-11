«Хозяйка пообещала вечером прийти с милицией». Квартирантку выставили за бчб-флаг на балконе

Источник материала: Onliner

Конфликты из-за флагов случаются не только у товариществ собственников с администрациями районов. Непонимание проникает на все уровни. Минчанка Ольга, два с половиной года снимающая дом в частном секторе на Орловской, совершенно неожиданно для себя узнала, что ей предстоит съехать с обжитых метров. И все из-за того, что она вывесила бело-красно-белый флаг на балконе.

— Большинство горожан ищут в аренду квартиры, мне же этот вариант совершенно не подходит. Несколько лет назад я подобрала щенка — смесь лабрадора с дворнягой. Собака выросла очень добрая, дружелюбная, но большая и активная, поэтому жить в многоэтажке не вариант. Плюс у меня была кошка, которой тоже не очень-то весело сидеть в четырех стенах. Вот я и решила снять дом. Искала долго, но наконец подобрала вариант — в частном секторе на Орловской. Дом оказался большой, старый, не в очень хорошем состоянии, но меня это не смущало. Заняла одну комнату на втором этаже и спокойно себе жила, — вводит в курс дела Ольга.





Первый же год принес испытания: на чердаке прорвало трубу, часть дома затопило. Девушка рассказывает, как среди ночи на нее обрушился душ с потолка и как она спасала хозяйские вещи. А потом сама искала мастеров, ремонтировала трубу и контролировала весь процесс, так как хозяйка была за границей.

— Периодически в доме что-то ломалось: все-таки возраст и отсутствие ремонта давали о себе знать. То труба какая-то лопнет, то кран потечет, то батарею прорвет. Эти моменты я тоже быстро «купировала». Хозяйка не всегда возвращала деньги за «аварийный» ремонт, но я как-то и не настаивала. При этом со своей стороны была принципиальна: рассчитывалась за проживание всегда вовремя и скидок не просила.