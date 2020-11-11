ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хозяйка пообещала вечером прийти с милицией». Квартирантку выставили за бчб-флаг на балконе

11.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Конфликты из-за флагов случаются не только у товариществ собственников с администрациями районов. Непонимание проникает на все уровни. Минчанка Ольга, два с половиной года снимающая дом в частном секторе на Орловской, совершенно неожиданно для себя узнала, что ей предстоит съехать с обжитых метров. И все из-за того, что она вывесила бело-красно-белый флаг на балконе.

— Большинство горожан ищут в аренду квартиры, мне же этот вариант совершенно не подходит. Несколько лет назад я подобрала щенка — смесь лабрадора с дворнягой. Собака выросла очень добрая, дружелюбная, но большая и активная, поэтому жить в многоэтажке не вариант. Плюс у меня была кошка, которой тоже не очень-то весело сидеть в четырех стенах. Вот я и решила снять дом. Искала долго, но наконец подобрала вариант — в частном секторе на Орловской. Дом оказался большой, старый, не в очень хорошем состоянии, но меня это не смущало. Заняла одну комнату на втором этаже и спокойно себе жила, — вводит в курс дела Ольга.

«Хозяйка пообещала вечером прийти с милицией». Квартирантку выставили за бчб-флаг на балконе

Первый же год принес испытания: на чердаке прорвало трубу, часть дома затопило. Девушка рассказывает, как среди ночи на нее обрушился душ с потолка и как она спасала хозяйские вещи. А потом сама искала мастеров, ремонтировала трубу и контролировала весь процесс, так как хозяйка была за границей.

— Периодически в доме что-то ломалось: все-таки возраст и отсутствие ремонта давали о себе знать. То труба какая-то лопнет, то кран потечет, то батарею прорвет. Эти моменты я тоже быстро «купировала». Хозяйка не всегда возвращала деньги за «аварийный» ремонт, но я как-то и не настаивала. При этом со своей стороны была принципиальна: рассчитывалась за проживание всегда вовремя и скидок не просила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликты из-за флагов случаются не только у товариществ собственников с администрациями районов. Непонимание проникает на все уровни. Минчанка Ольга, два с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны показало кадры разгрузки российских миротворцев в Карабахе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика