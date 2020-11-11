Huawei сможет ставить в свои смартфоны чипы Qualcomm Snapdragon

Источник материала: Onliner

Издание 36kr раздобыло больше информации о продаже подразделения Honor, а также узнало о возможном переходе смартфонов Huawei (и, скорее всего, Honor) на чипы Qualcomm Snapdragon. Утверждается, что Qualcomm подала властям США заявку на сотрудничество с китайской компанией и получила на это разрешение.

Ранее Huawei использовала в большинстве своих устройств собственные чипы Kirin. Однако из-за американских санкций тайваньская TSMC потеряла возможность выпускать эти процессоры по заказу. Не исключено, что Kirin больше не будет, зато в смартфонах Huawei появятся топовые (и не только) Snapdragon.

Также появились подробности о продаже бренда Honor. Сумма сделки действительно составила около $15,1 миллиарда. Часть топ-менеджмента, а также руководителей Huawei среднего звена перейдет в Honor.