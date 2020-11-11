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Huawei сможет ставить в свои смартфоны чипы Qualcomm Snapdragon

11.11.2020 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Издание 36kr раздобыло больше информации о продаже подразделения Honor, а также узнало о возможном переходе смартфонов Huawei (и, скорее всего, Honor) на чипы Qualcomm Snapdragon. Утверждается, что Qualcomm подала властям США заявку на сотрудничество с китайской компанией и получила на это разрешение.

Ранее Huawei использовала в большинстве своих устройств собственные чипы Kirin. Однако из-за американских санкций тайваньская TSMC потеряла возможность выпускать эти процессоры по заказу. Не исключено, что Kirin больше не будет, зато в смартфонах Huawei появятся топовые (и не только) Snapdragon.

Также появились подробности о продаже бренда Honor. Сумма сделки действительно составила около $15,1 миллиарда. Часть топ-менеджмента, а также руководителей Huawei среднего звена перейдет в Honor.

Смартфон Huawei P40 lite (полночный черный)
22 отзыва
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
599 р.
31 предложение
Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
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Издание 36kr раздобыло больше информации о продаже подразделения Honor, а также узнало о возможном переходе смартфонов Huawei (и, скорее всего, Honor) на чипы Qualcomm Snapdragon....
 
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