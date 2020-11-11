Нацбанк Беларуси сохранил политкорректный уровень ставки рефинансирования

Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси не стал изменять ставку рефинансирования и соответственное процентные ставки по операциям регулирования ликвидности.

«Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75 процента годовых», - сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года.

Очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.