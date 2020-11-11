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Нацбанк Беларуси сохранил политкорректный уровень ставки рефинансирования

11.11.2020 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк Беларуси не стал изменять ставку рефинансирования и соответственное процентные ставки по операциям регулирования ликвидности.

«Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75 процента годовых», - сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября 2020 года.

Очередное заседание Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.

 
 
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Нацбанк Беларуси не стал изменять ставку рефинансирования и соответственное процентные ставки по операциям регулирования ликвидности.
 
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