Координационный совет уличил во лжи сексота Воскресенского

Источник материала: АФН

Работающий под прикрытием агент КГБ, выдающий себя за одного из лидеров белорусской оппозиции и важную фигуру в штабе Виктора Бабарико, Юрий Воскресенский в очередной раз допустил досадный прокол.

В эфире зомбоящика самозванец заявил о начале тесного сотрудничества с Координационным советом, что естественного означает готовность лидеров оппозиции на диалог с Лукашенко и обсуждение предложенных властями поправок в Конституцию.

По словам Воскресенского, Минюст Беларуси «зарегистрировал учреждение "Круглый стол демократических сил" в качестве оператора национального диалога от оппозиции». Он пообещал через несколько дней выкатить программу и регламент этого образования.

Далее, он утверждает, что «представители Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой… и уже выслали десятки-десятки страниц с предложениями уже не только в Конституцию, но и в отдельные, смежные отрасли права», - также сказал Воскресенский, которому в телеграм-каналах приписывают негласную должность замглавы КГБ по работе общественностью.

Первая часть лжи видна невооруженным взглядом - Минюст не регистрирует операторов национального диалога, ибо у диалога нет ничего общего с контрабандой санкционки или импортом презервативов под маркой «Safe Balaklava».

Кроме того, в Беларуси уже зарегистрированы учреждения, способные организовать площадку или наладить диалог, и даже выкатить предложения о поправках в Конституцию. В частности, участник президентской гонки в качестве кандидата, а не сборщика подписей по отдельно взятому району Минска, Анна Канопацкая уже пару недель назад сообщила о регистрации правового учреждения «Общественный центр законодательных инициатив»

Со второй частью лживого заявления Воскресенского уже разобрался Координационный совет.

«Координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства», - говорится в кратком заявлении пресс-службы Координационного совета.

Время появления очередного высера сексота Воскресенского выглядит более чем странным, ведь буквального накануне Валерий Цепкало, публично назвавший себя членом команды Светланы Тихановской, еще раз четко дал понять, что поправки, диалоги и даже гарантии возможны только после выполнения трех условий: прекращение насилия, освобождение всех задержанных и новые честные выборы. При этом он подчеркнул, что утром – деньги, и только вечером – стулья, и никак иначе.

Выходит, что у Лукашенко время не просто на исходе, а уже совсем закончилось. Диалог должен был начаться до 5 ноября, а теперь с пенсионером будут разговаривать только служащие Фонда соцзащиты.