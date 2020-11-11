Задержанным спортсменам Кравченко и Ганину дали 10 суток

До этого они трое суток провели в изоляторе в Жодино.













Ганин и Кравченко были задержаны в Минске 8 ноября, когда находились в автомобиле. Вскоре их отправили в Жодино.





Отметим, что они входят в Свободное объединение спортсменов SOS.BY и неоднократно выступали против насилия и фальсификаций на выборах.