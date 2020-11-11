Александр Ярошук - Лукашенко: Надо делать ноги, а не строить планы на будущее

Александр Лукашенко потребовал к концу года создать на предприятиях частного сектора официальные профсоюзы:





"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен".





"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране", - заявил Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.





Что выйдет из этой идеи в конце года? Об этом «Белорусский партизан» побеседовал с председателем Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком.





- На самом деле, никто ничего не будет создавать, это совершенно очевидно. И не с этой целью разговор заводился. А с одной-единственной понятной целью – в стране ничего чрезвычайного не происходит, якобы ситуация стабильная, контролируемая, что по-прежнему решаются все задачи, в том числе такие важные, как профсоюзное строительство.





Еще в 2015 году поставлена задача – создавать профсоюзы в частном секторе экономике, потом к этой задаче возвращались в феврале 2020 года во время очередного съезда ФПБ.





Проводится нехитрая линия: создание профсоюзов в частном секторе является государственной задачей, равно как исключительно важным является контроль за ценами и вся остальная лабуда, которой должны заниматься профсоюзы Орды.





Понятно, что такие примитивные пропагандистские приемы никого ни в чем не могут убедить, и я совершенно уверен, что результат будет совершенно противоположным тому, какой они стремились достичь.





Можно, конечно, делать хорошую мину при плохой игре, но мы же знаем, что ситуация аховая и у одного, и у другого, надо делать ноги, а не строить планы на конец года. На фоне чрезвычайно низкого авторитета и одного, и другого показанная картинка способна вызвать лишь еще большее раздражение людей.





Я прогнозирую, что буквально завтра мы увидим стремительный отток из профсоюзов ФПБ. Так было, кстати, после провалившейся затеи Орды о проведении митинга в поддержку Лукашенко, так произойдет и сейчас.





Сегодня ни у Лукашенко, ни у Орды нет ни единого выигрышного хода, любые их действия только ухудшают их положение. Нужно сказать, что в конечном итоге обанкротившийся политический режим отправится на свалку истории, а народ Беларуси обретет долгожданную свободу.





- Можно ли оценить масштабы оттока людей из ФПБ после 9 августа?





- Лукашенко с Ордой обсуждают создание государственных профсоюзов в частном секторе экономике на фоне массового выхода из ФПБ. Точную статистику мы не знаем, но можно говорить и про 20, и про 30 процентов; мы точно знаем динамику выхода людей из официальных профсоюзов на предприятиях Минска





На МТЗ из официального профсоюза вышла примерно половина людей. Я абсолютно убежден, что после кровавого террора, который учинен против собственного народа, этот отток будет только ускоряться. И через несколько месяцев, может быть, через полгода, от ФПБ ничего не останется.





Вчера в разговоре Лукашенко с Ордой прозвучало: если кто-то ушел, мол, случайные люди ушли (точно: половина случайных людей оказалась в официальном профсоюзе на МТЗ, можно себе представить, сколько лишних людей на МАЗе, моторном, электротехническом заводах).

С 9 августа идет стремительный процесс выхода из профсоюзов ФПБ, который набирает динамику. И я не вижу ни одной причины, по которой этот процесс мог бы замедлиться или остановиться.



