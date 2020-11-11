«Власть» хочет, чтобы репрессированные беларусы перестали получать деньги от фондов. Стрижак объясняет, почему этого не произойдет

Источник материала: KYKY

В Беларуси новый виток абсурда: «правоохранительные» органы начали блокировать счета тех беларусов, которые получили денежные компенсации от инициативы BY_help. Один из сооснователей кампании, Андрей Стрижак, рассказывает , какой антикризисный план они уже придумали, чтобы минимизировать потери от этой проблемы.

«Любой, даже самый сильный удар, нужно держать. И мы его держим. В тезисах о том, что произошло со счетами части людей, которые получили помощь от кампании BY_help.

Важно! BYHELP и BYSOL – это не одно и то же! Кампания и фонд используют разные механизмы помощи. Сегодня проблема с блокировками обнаружена только с частью помощи, оказанной BY_help. Как утверждает Алексей Леончик, сооснователь кампании, сумма, которая была арестована властями, не превышает 1/6 от общей собранной суммы кампании BY_help. Мы не получали сообщение о проблемах с помощью от BYSOL, которая продолжает бесперебойно поступать в страну. Несмотря на попытки противодействия властей и BY_help и BYSOL продолжают оказывать помощь ровно в тот момент, когда вы читаете эти строки.

Что произошло технически?

Следственный комитет в рамках уголовного дела наложил арест на счета людей, которые получали помощь. Даже если человек успел снять сумму, ровно на такую же сумму СК обязал банки загонять счета людей в минус и блокировать их. То есть если человек получил помощь в размере 3000 рублей и снял их, то его счет теперь выглядит как -3000 рублей. Более того, СК обязал банки блокировать все средства на счете, не разбираясь помощь это или нет. У большого числа людей зависли их личные суммы. Учитывая, что в некоторых случаях речь идет о счете единственного кормильца в семье, история становится совсем запредельной. О беспрецедентных экономических репрессиях против беларусов уже готовятся обращения к профильным спецдокладчикам ООН.

Немного о цифрах и фактах. Наши источники информации в СК предоставили документ, из которого следует, что общая сумма арестованного имущества превышает 1,4 миллиона рублей (примерно 465 тысяч евро). По состоянию на вчерашний вечер количество обратившихся в кампанию BY_help с сообщением о том, что их счета заблокированы, а суммы арестованы и списаны со счета, составило 60 человек. Количество потерпевших от незаконных действий властей намного больше.

«Вы не знали, что так будет?»

Риск блокирования счетов и необходимость оперативной помощи большому количеству людей – что выберешь ты? В таких высокорискованных предприятиях, как помощь людям в условиях оккупации агрессивным диктатором, всегда приходится искать баланс между безопасностью и скоростью, между удобством и надежностью. Кампания BY_help и фонд BYSOL избрали разные модели работы, каждая со своими минусами и плюсами. Каждая из них по-разному адаптивна к изменениям. В любом случае, из каждой ситуации нужно делать выводы и продолжать работу. Катастрофы не произошло, мы продолжаем помогать людям в стране другими способами, которых в арсенале и кампании и фонда вполне достаточно.

Мы по-прежнему верим в солидарность беларусов. Сегодня неважно, где ты живешь – в стране или за границей. Нас всех объединяет одно стремление к свободе нашей родины. Именно поэтому команда в составе Ярослава Лихачевского и Павла Либера сейчас работают над платформой цифровой солидарности, которая объединит в себе все виды помощи, которые можно оказать репрессированным беларусам. Это будет удобная и безопасная система, которая минимизирует участие промежуточных звеньев (фондов, кампаний, инициатив) в распределении солидарной помощи среди беларусов. Цифровая солидарность – продукт, в котором человек будет помогать человеку напрямую.

Антикризисный план от BY_help

1. Каждый эпизод незаконных действий властей должен быть зафиксирован. Совместно с правозащитниками готовится памятка по обжалованию ареста имущества. Мы не питаем иллюзий о восстановлении законности при этой власти, но это фактура для будущих уголовных дел в отношении конкретных исполнителей и заказчиков всей этой истории.



2. Все, кто потерял доступ к своим средствам на счетах, могут обратиться за оперативной помощью продуктовыми наборами в проект #ineedhelpby . Проект, созданный Филиппом Гавришевым, обеспечит продовольственную безопасность семей, пострадавших от беспредела властей.



3. Команда программистов и креаторов работает над быстрым решением задачи, как связать пострадавших и тех, кто хочет их оперативно поддержать, до того как запустится платформа цифровой солидарности.

4. Диаспора активно обсуждает план удара, чтобы подобные произвольные аресты средств в захваченной силовиками банковской системе не повторялись.

5. Ну и последнее: принятые решения – это всегда ответственность. Решение помогать людям тем или иным способом – это решение команд кампании и фонда, это их отвественность. Ни одно решение кампании или фонда не имеет незаконного характера. Решение арестовать суммы и заблокировать счета – это решение незаконной власти. И она несет полную ответственность за очередное преступление против собственного народа. Не останавливаемся и побеждаем! Работаем дальше».