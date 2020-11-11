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Брали валюту и драгоценности. В Бресте задержали подозреваемых в серии крупных краж из частных домов
Источник материала: Навiны
Двух подозреваемых в серии квартирных краж задержали 5 ноября в Бресте на парковке возле железнодорожного вокзала.
Как считает следствие, 38- и 40-летние мужчины причастны к кражам из частных домов, которые были совершены, начиная с сентября, в микрорайонах Бреста и пригородной деревне Митьки.
Как
Возбуждены уголовные дела за кражи. Задержанные находятся под стражей.
Следствие сообщает, что старший из фигурантов дела только в августе освободился из мест лишения свободы, а ранее являлся участником преступной группы «Черненские», которая в конце 90-х — начале 2000-х занималась хищениями из коттеджей.
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Брали валюту и драгоценности. В Бресте задержали подозреваемых в серии крупных краж из частных домов
Двух подозреваемых в серии квартирных краж задержали 5 ноября в Бресте на парковке возле железнодорожного вокзала.
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