ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брали валюту и драгоценности. В Бресте задержали подозреваемых в серии крупных краж из частных домов

11.11.2020 12:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Двух подозреваемых в серии квартирных краж задержали 5 ноября в Бресте на парковке возле железнодорожного вокзала.

Брали валюту и драгоценности. В Бресте задержали подозреваемых в серии крупных краж из частных домов

Как считает следствие, 38- и 40-летние мужчины причастны к кражам из частных домов, которые были совершены, начиная с сентября, в микрорайонах Бреста и пригородной деревне Митьки.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленники проникали в жилища через веранды и брали исключительно драгоценности и деньги. Так, из одного из домов воры вынесли 7 тысяч долларов, 1,4 тысячи евро, 100 тысяч российских рублей и золотое кольцо. В другом доме их добычей стали 1,7 тысячи долларов.

Возбуждены уголовные дела за кражи. Задержанные находятся под стражей.

Следствие сообщает, что старший из фигурантов дела только в августе освободился из мест лишения свободы, а ранее являлся участником преступной группы «Черненские», которая в конце 90-х — начале 2000-х занималась хищениями из коттеджей.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двух подозреваемых в серии квартирных краж задержали 5 ноября в Бресте на парковке возле железнодорожного вокзала.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудник СТО выпил, поехал на чужой машине и врезался в столб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика