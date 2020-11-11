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Осенний маникюр 2020: модные тренды из Instagram

11.11.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Иногда такая мелочь, как новый маникюр, способна спасти даже самый ужасный день и поднять настроение любой женщины. Об этом не понаслышке знают и топовые блогеры Instagram, диктующие модные тренды не только в одежде, но даже в дизайне и форме ногтей.

Самыми яркими идеями маникюра на короткие и длинные ногти осенью 2020 года остаются "логомания" с эмблемами от Nike до Dior, классические оттенки - нюд и красный, а также все цвета шоколада - от горького до нежно-молочного. Новинка сезона - палитра цветов с отсылкой на лихие 60-е и радужный френч. Эти и другие тренды осеннего маникюра 2020 - в подборке Sputnik.

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Самые интересные идеи нейл-арта для коротких и длинных ногтей - в специальной beauty-подборке Sputnik.
 
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