Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Провокации еще будут": Косачев о прекращении огня в Карабахе

У конфликта в Нагорном Карабахе очень долгая история ― более 3 десятилетий, напомнил российский сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ" . Еще с середины 90-х годов существует массив решений Совета безопасности ООН, который давно должен был привести к безопасному урегулированию, по линии ОБСЕ создана Минская группа, уполномоченная международным сообществом, чтобы находить какое-то взаимоприемлемое решение, но воз и ныне там, добавил Косачев.

Сенатор напомнил о состоявшейся месяц назад встрече глав МИД трех стран в Москве, их договоренность была поддержана лидерами государств, однако бои продолжались еще месяц, пока в ночь на 10 ноября не было принято решение о появлении миротворческих сил в зоне конфликта.

"С линией расположения этих миротворцев согласны и Армения, и Азербайджан, это принципиальное условие того, чтобы миротворцы там появились, и это та золотая точка ― середина, которой добивалась и РФ, и это решение, которое будет устраивать и Армению, и Азербайджан. И мы сейчас как никогда близки к этой точке", ― отметил Косачев.

Вместе с тем, по мнению сенатора, "провокации еще будут и с той, и с другой стороны, потому что, я уверен, и в Азербайджане, и в Армении достигнутым компромиссом далеко не все удовлетворены".

Азербайджанским радикалам хотелось бы двигаться по максимуму вперед до конца вернув себе полностью контроль над Нагорным Карабахом, ну а радикалам с армянской стороны любые территориальные уступки кажутся предательством национальных интересов Армении", ― сказал Косачев.

У российских миротворцев есть возможности для отслеживания действий сторон, они в состоянии давать оценку провокациям и реагировать на них военными методами, а также докладывать о положении дел российскому руководству, с тем, чтобы предпринимались дальнейшие усилия к урегулированию ситуации, отметил сенатор.

Напомним, о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе ранее договорились лидеры России, Азербайджана и Армении в рамках соглашения о прекращении боевых действий. Его подписали в ночь на 10 ноября. В регионе будут находиться 1970 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

Подписанный в ночь на 10 ноября документ — четвертая попытка добиться устойчивой деэсклации, предыдущие три оказались безуспешны. Нынешние договоренности достигнуты после того, как над Арменией вне зоны боевых действий сбили российский вертолет.

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