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Минобороны показало кадры разгрузки российских миротворцев в Карабахе
11.11.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Более двух десятков российских военно-транспортных самолетов доставили миротворцев и их технику для несения службы на линии разграничения в Карабахе.
© REUTERS / FRANCESCO BREMBATI
"Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана
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Миротворческий контингент с техникой и вооружением, прибывший для службы в Карабахе, проводит разгрузку перед маршем в места дислокации. Смотрите на видео, с чем...
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