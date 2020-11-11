Минобороны показало кадры разгрузки российских миротворцев в Карабахе

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более двух десятков российских военно-транспортных самолетов доставили миротворцев и их технику для несения службы на линии разграничения в Карабахе.

"Для совершения марша техника и вооружение прошли обслуживание и техническую проверку готовности к совершению движения в горных районах. После согласования маршрутов выдвижения российские миротворцы приступят к совершению маршей в районы выполнения миротворческих задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего миротворческий контингент России в Карабахе будет насчитывать 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц другой техники.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, полное прекращение огня в Карабахе начинается с 10 ноября. При этом Азербайджан и Армения должны остановиться на занятых позициях, кроме того им необходимо провести обмен военнопленными.

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