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смартфоны Huawei получили право на использование процессоров Qualcomm

11.11.2020 12:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно, что Qualcomm подала заявку на получение от правительства США разрешения для ведения бизнеса с Huawei. Теперь же китайское издание 36k.com сообщает, что Qualcomm получила разрешение — то есть эта компания сможет поставлять процессоры SoC Qualcomm Snapdragon. Вполне возможно, что и серию Mate 40 переведут на Snapdragon 875. Об этом рассказывает IXBT.COM.


Источник: REUTERS/Yves Herman

Huawei ранее использовала собственные чипсеты Kirin для своих смартфонов. Китайская фирма разрабатывала их через свое подразделение HiSilicon, а фактическое производство осуществлялось TSMC. Поскольку TSMC использует оборудование американского производства для производства этих чипсетов, ей было запрещено вести дела с Huawei. В августе генеральный директор Huawei Consumer Business Ю Ричард заявил, что Mate 40 может стать последним телефоном бренда на базе SoC Kirin.

Такие компании, как Intel, AMD, Samsung Display, Sony и другие, уже получили от правительства США разрешение на продолжение сотрудничества с Huawei. По поводу TSMC информации пока нет, но Qualcomm точно теперь может поставлять свои однокристальные системы китайской компании.

Если TSMC не сможет вести бизнес с Huawei, новые флагманские смартфоны серий P и Mate могут быть оснащены флагманскими чипсетами Snapdragon. Есть вероятность, что серия Huawei P50, анонс которой ожидается в первом квартале, будет построена на базе Snapdragon 875.

Недавно анонсированная серия Mate 40 пользуется большим спросом. Однако из-за ограниченной доступности чипов Kirin 9000 компания не может производить смартфоны Mate 40 Pro и Mate 40 Pro+ в достаточном объеме. Вполне возможно, что и серию Mate 40 переведут на Snapdragon 875.

 
 
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Напомним, американским фирмам ранее запретили вести дела с Huawei.
 
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