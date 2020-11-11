«Черная пятница» на AliExpress: нашли с дизайнерами крутые вещи для дома дешевле 20 долларов

Источник материала: Tut.by

С сегодняшнего дня многие магазины и агрегаторы снижают цены на товары — грядет «черная пятница». Традиционно многие белорусы стремятся поймать хорошие скидки и на AliExpress. Какие стильные предметы интерьера там можно купить до 20 долларов, чтобы не платить таможенную пошлину? Есть ли на китайской торговой площадке действительно красивые вещи, которыми не зазорно украсить дом? На вопросы ответили дизайнеры интерьера и предложили свою подборку предметов декора с «АлиЭкспресс».

Керамические тарелки от 15,54 долларов. Фото: AliExpress

Что-то красивое и качественное совсем дешевым не будет

Дизайнер интерьера Катерина Смольская считает: что-то стоящее на «АлиЭкспресс» найти можно. Но только если для рытья в огромных пластах безделушек у вас есть неиссякаемое терпение и масса свободного времени.

— Что-то красивое и качественное совсем дешевым не будет, но эту же вещь в наших магазинах можно купить дороже процентов на 35−40. Идеальная схема: вы видели вещь вживую здесь, а потом нашли там и заказали. Иначе вас может ожидать сюрприз.

По словам Катерины, самый распространенный запрос на заказ с «Али» — светильники. Их дизайнеры покупают и себе, и клиентам.

— Главное — точно рассчитать запас времени до монтажа, так как получить товары спустя два месяца после заказа — обычное дело. И нужно быть готовым к тому, что может прийти декор не того цвета, размера или вообще не такой, как на картинке в описании. Китайцы обычно всегда идут навстречу, меняют товар на нужный или возвращают деньги. Но это еще плюс 2−3 месяца ожидания.

Для тех, кто готов рискнуть, дизайнер подготовила подборку симпатичных вещей с AliExpress.

Эти керамические белые вазы можно собирать в композицию, каждый раз новую. Добавляют в интерьер динамичный по форме и при этом нейтральный по цвету акцент.

Фото: AliExpress

Набор постеров с абстрактной геометрической композицией. При заказе можно выбрать размер и текстуру. Приходят в тубе. Красота простых линий, гармоничных цветов и правильных пропорций.

Фото: AliExpress

Круглая мебельная ручка. Материал: дерево, камень, медь. Способна подчеркнуть идею интерьера, украсив при этом фасад мебели.

Фото: AliExpress

Стильные и недорогие вещи можно купить не только в полюбившейся всем «ИКЕА», но и на «Али»

Дизайнер интерьера Егор Брель также считает, что на китайском агрегаторе можно найти что-то стоящее.

— Стильно и недорого преобразить свое жилище можно не только с помощью всем полюбившейся IKEA, но и вместе с Ali.

Егор по нашей просьбе отобрал лучшие мелочи для интерьера и даже нашел кое-что для экстерьера.

Просто суперстильный и всегда актуальный номер дома с креплением к забору или, например, на входную дверь (калитку). Такой номерок явно добавит стиля, а в некоторых случаях и отвлечет от неудачных архитектурных решений.



Фото: AliExpress

— Из металла заказывать такой, конечно, надежно, но архидорого. По итогу часто получается неудачно подобранный шрифт или неудачная пропорция, а выкинуть на свалку работу коваля жалко. То, что продается на рынках из готового, — это обнять и плакать. Вот и решение: номер дома из Китая всего за 5−10 баксов.

Одна из «фишек»: такие номерки крепятся на расстоянии в 12 мм от плоскости. Тем самым появляется эффект, будто номер парит в воздухе и отбрасывает интересную тень во время летнего заката.

Красивая сервировка каждый день и дешево — разве такое может быть, спросите вы? Да, считает Егор.

— Стильные, утонченные формы, все по последним канонам дизайна. Покрытие на выбор: яркий золотой хром, черный графит, титан и другие. С таким наборчиком даже салат оливье оживет!



Столовые приборы за 7,59 долларов. Фото: AliExpress

Освещение в доме, квартире, офисе с сегодняшним разнообразием стилей интерьера и современных тенденций — это модный элемент дизайна.

— Техническое освещение тоже должно быть красивым. В интерьере в современном стиле на потолке чаще всего мы наблюдаем минималистичное, техническое или, как еще говорят, архитектурное освещение в виде спотов, точечных светильников, треков и т.д. Хорошее освещение никогда не было доступным удовольствием, поэтому часто приходится себя во многом ограничивать и жить с недостатком света. А вот на «Али» можно найти множество симпатичных и в то же время аскетичных светильников. Просто — не значит некрасиво!

Светильники за 3,80−26,60 долларов. Фото: AliExpress

Безделушку найти можно, а вот с функциональными и красивыми вещами — посложнее

Дизайнер интерьера Лада Булло утверждает: дизайнеры, равно как и все потребители, предпочитают вещи добротные. Можно ли тогда на «АлиЭкспресс» найти добротную вещь для декора стоимостью не более 20 долларов?

— Безделушку, конечно, найти можно. А вот вещи функциональные и красивые — это уже задача посложнее. Найти-то можно. Но будут ли они «про дизайн»? Оставлю этот вопрос открытым.

Тем не менее Ладе удалось отыскать на AliExpress несколько достойных предметов декора.

Постельное белье, и даже без пошлых пестрых принтов, с небольшими рельефными отстрочками.



Постельное белье от 11,50 долларов. Фото: AliExpress

Интересная стеклянная салатница с рваными оплавленными краями. Не хрусталь, но с пескоструйной обработкой, матовая.



Салатницы от 15,35 долларов. Фото: AliExpress

Порадовали плетеные подушки — пуфы из соломы ручной работы. Как сказано на «Али», может служить креслом для медитации, напольным ковриком для йоги, оконной подушкой.



Плетеные подушки от 10,15 долларов. Фото: AliExpress

А вот симпатичный коврик в скандинавском стиле.

Коврик от 14,56 долларов. Фото: AliExpress

— Если задаться целью, можно найти что-то полезное и милое сердцу, — говорит Лада. — Хотя лично я призываю все эти вещи покупать у наших мастеров.