В Витебске изменится движение транспорта на Гагарина: там идет ремонт дороги

Источник материала: Tut.by

На улице Гагарина в Витебске, где ремонтируют дорогу, с 12 ноября изменится движение транспорта, сообщает горисполком.



Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

На участке от дома № 119 до дома № 162 транспорт будет ходить уже по новой, отремонтированной полосе.

Ту полосу, по которой транспорт ехал раньше, наоборот, закроют на реконструкцию.

В связи с ремонтом временно перекроют заезд с улицы Гагарина на 2-ю Дальнюю.

Напомним, реконструкция улицы Гагарина началась в конце июля этого года. Предварительная стоимость работ — 39 млн рублей. Сдать новую дорогу хотят к июлю 2021 года — к очередному «Славянскому базару».

Сейчас на Гагарина две полосы движения. После реконструкции их будет шесть — по три в каждую сторону. Строителям нужно отремонтировать 3 км дороги.