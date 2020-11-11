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В Витебске изменится движение транспорта на Гагарина: там идет ремонт дороги
Источник материала: Tut.by
На улице Гагарина в Витебске, где ремонтируют дорогу, с 12 ноября изменится движение транспорта,
На участке от дома № 119 до дома № 162 транспорт будет ходить уже по новой, отремонтированной полосе.
Ту полосу, по которой транспорт ехал раньше, наоборот, закроют на реконструкцию.
В связи с ремонтом временно перекроют заезд с улицы Гагарина на 2-ю Дальнюю.
Напомним, реконструкция улицы Гагарина
Сейчас на Гагарина две полосы движения. После реконструкции их будет шесть — по три в каждую сторону. Строителям нужно отремонтировать 3 км дороги.
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На участке от дома № 119 до дома № 162 транспорт будет ходить уже по новой, отремонтированной полосе.
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