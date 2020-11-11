Премьер-министр назвал призывы к бойкоту ЧМ-2021 «несостоятельными»

Источник материала: Tut.by

Определенные силы пытаются использовать ЧМ-2021 по хоккею для шантажа и давления на Беларусь, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021 в среду, передает «Интерфакс».



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— Попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата как инструмент определенного шантажа и давления. Мы к этому готовы, — сказал премьер.

Головченко также гарантировал безопасность болельщиков и спортсменов, назвав призывы к бойкоту ЧМ несостоятельными.

— Тем не менее мы должны быть готовы… должен быть алгоритм действий в случае принятия решения об изменении формата чемпионата, в том числе проведения его полностью на территории Беларуси. Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов, — отметил Головченко.

Он затронул вопрос взаимодействия с Международной федерацией хоккея.

— Я знаю, что диалог проходит в конструктивном ключе, как и со всеми другими федерациями. Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место, — рассказал Головченко.

Напомним, на онлайн-платформе «Голос» 9 ноября завершилось голосование о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси в связи со сложившимся политическим кризисом. Такой опрос инициировал Белорусский фонд спортивной солидарности. Как показали результаты опроса, 90 процентов принявших участие в голосовании выступили за перенос турнира в другую страну.

По данным платформы, в голосовании, продлившемся менее недели, приняли участие 420 075 человек, из них 90,85% выступили за отмену чемпионата, 3,41% предложили не отменять турнир, еще 5,74% респондентов затруднились с ответом.

Кроме того, в середине сентября Международная федерация хоккея собрала группу экспертов, которые оценивают ситуацию в Беларуси с точки зрения безопасности для команд-участниц и хоккейных болельщиков. Они должны выступить с докладом 16 ноября. Ожидается, что на его основании и будет принято решение о судьбе чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Латвии и Беларуси в период 21 мая — 6 июня.