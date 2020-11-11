Ставка рефинансирования в Беларуси остается на уровне 7,75 процента годовых

Источник материала: Ежедневник

Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне, сообщили в Нацбанке.

Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике сегодня, 11 ноября 2020 года.

Очередное заседание запланировано на 12 февраля 2021 года.

Напомним, что ставка рефинансирования 7,75% сохраняется с 1 июля текущего года.