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Ставка рефинансирования в Беларуси остается на уровне 7,75 процента годовых
11.11.2020 13:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне, сообщили в Нацбанке.
Соответствующие решения приняты Правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике сегодня, 11 ноября 2020 года.
Очередное заседание запланировано на 12 февраля 2021 года.
Напомним, что ставка рефинансирования 7,75% сохраняется с 1 июля текущего года.
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне,...
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