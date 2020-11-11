ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко пригласил польского коллегу к диалогу о будущем отношений двух стран

11.11.2020 13:03 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши и граждан этой страны с Национальным праздником независимости и пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества.

"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул глава государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр назвал призывы к бойкоту ЧМ-2021 «несостоятельными»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика