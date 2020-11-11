Лукашенко пригласил польского коллегу к диалогу о будущем отношений двух стран

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко пригласил польского коллегу Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем отношений двух стран, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши и граждан этой страны с Национальным праздником независимости и пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества.

"Только работая вместе, сможем сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах. Это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран", - подчеркнул глава государства.