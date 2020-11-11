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11 преступников сбежали из тюрьмы через подземный ход. Этот момент попал на видео

11.11.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В бразильском городе Пату-Бранку случился почти идеальный побег из тюрьмы: 11 заключенным удалось выбраться на свободу по подземному ходу, который они сами вырыли. Все могло бы быть как в одном известном фильме про мрачный Шоушенк, если бы не одно но: момент попал на запись камеры видеонаблюдения. Ее опубликовал портал G1 Globo.

На видео можно рассмотреть, как в течение двух минут мужчины помогают друг другу вылезти из узкого подкопа наружу и скрыться. Правда, ненадолго: полиция уже задержала пятерых. А еще нашла подозреваемого, который помогал организовать побег: заключенные были одеты не в тюремную униформу, а в обычную одежду и, возможно, имели при себе еще и сменку. Тюрьму они покинули на автомобиле.

Сообщается, что число беглецов точно подтверждено: надзиратели пересчитали всех заключенных. Их было 11. Это уже второй за последнее время побег из этой тюрьмы: в августе сбежать оттуда удалось 16 заключенным.

 
 
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В бразильском городе Пату-Бранку случился почти идеальный побег из тюрьмы: 11 заключенным удалось выбраться на свободу по подземному ходу, который они сами вырыли....
 
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