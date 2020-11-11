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Сколько белорусу нужно работать и не есть, чтобы купить iPhone 12 Pro

11.11.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Ресурс Picodi обновил табличку с информацией о том, сколько гражданам разных стран нужно работать, чтобы купить новенький iPhone. Аналитики взяли iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти, который у нас стоит 3899 рублей, а также среднюю зарплату 1264,5 рубля (1087,5 рубля после вычета налогов).

 

Сколько белорусу нужно работать и не есть, чтобы купить iPhone 12 Pro

Хорошая новость в том, что среднестатистическому белорусу все-таки можно накопить на iPhone. Дальше только плохие новости, потому что для этого придется не есть 75,3 дня. Беларусь входит в пятерку стран, жителям которых нужно дольше всех откладывать на телефон. Хуже обстоят дела только на Филиппинах, в Украине, Колумбии и Бразилии.

Для сравнения, жителю Швейцарии достаточно отдать за iPhone 12 Pro свой четырехдневный заработок, а американцу — шестидневный. К слову, Беларусь по сравнению с прошлым годом ухудшила свои позиции. Год назад на новый iPhone 11 Pro можно было накопить почти на 8 дней быстрее. И в антирейтинге мы тогда занимали не пятую, а восьмую строчку.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro 128GB (графитовый)
1 отзыв
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
3899 р.
27 предложений
iPhone в Каталоге Onliner

 
Теги: Новости
 
 
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Ресурс Picodi обновил табличку с информацией о том, сколько гражданам разных стран нужно работать, чтобы купить новенький iPhone. Аналитики взяли iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти,...
 
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