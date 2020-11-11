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Сколько белорусу нужно работать и не есть, чтобы купить iPhone 12 Pro
Источник материала: Onliner
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Хорошая новость в том, что среднестатистическому белорусу все-таки можно накопить на iPhone. Дальше только плохие новости, потому что для этого придется не есть 75,3 дня. Беларусь входит в пятерку стран, жителям которых нужно дольше всех откладывать на телефон. Хуже обстоят дела только на Филиппинах, в Украине, Колумбии и Бразилии.
Для сравнения, жителю Швейцарии достаточно отдать за iPhone 12 Pro свой четырехдневный заработок, а американцу — шестидневный. К слову, Беларусь по сравнению с прошлым годом ухудшила свои позиции. Год назад на новый iPhone 11 Pro можно было накопить почти на 8 дней быстрее. И в антирейтинге мы тогда занимали не пятую, а восьмую строчку.
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2775 мАч, 1 SIM
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