Сколько белорусу нужно работать и не есть, чтобы купить iPhone 12 Pro

Источник материала: Onliner

Ресурс Picodi обновил табличку с информацией о том, сколько гражданам разных стран нужно работать, чтобы купить новенький iPhone. Аналитики взяли iPhone 12 Pro со 128 ГБ памяти, который у нас стоит 3899 рублей, а также среднюю зарплату 1264,5 рубля (1087,5 рубля после вычета налогов).





Хорошая новость в том, что среднестатистическому белорусу все-таки можно накопить на iPhone. Дальше только плохие новости, потому что для этого придется не есть 75,3 дня. Беларусь входит в пятерку стран, жителям которых нужно дольше всех откладывать на телефон. Хуже обстоят дела только на Филиппинах, в Украине, Колумбии и Бразилии.

Для сравнения, жителю Швейцарии достаточно отдать за iPhone 12 Pro свой четырехдневный заработок, а американцу — шестидневный. К слову, Беларусь по сравнению с прошлым годом ухудшила свои позиции. Год назад на новый iPhone 11 Pro можно было накопить почти на 8 дней быстрее. И в антирейтинге мы тогда занимали не пятую, а восьмую строчку.