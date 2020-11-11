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Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменения

11.11.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Национальный банк сегодня провел заседание по денежно-кредитной политике. Одно из решений — оставить на прежнем уровне ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности. В данный момент ставка рефинансирования находится на уровне 7,75%.

Напомним, в этом году ставка рефинансирования менялась трижды: в феврале она снизилась с 9% до 8,75%, в мае — до 8%, а в июле — до 7,75%.

(будет дополнено)

 
 
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Национальный банк сегодня провел заседание по денежно-кредитной политике. Одно из решений — оставить на прежнем уровне ставку рефинансирования и процентные...
 
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