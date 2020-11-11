В Минске Audi припарковалась на зеленой зоне. Местные жители «наказали» нарушителя

Источник материала: Onliner

Сегодня утром возле 37-го дома на улице Каховской Audi Q7 был обнаружен припаркованным аккурат на зеленой зоне. Конечно, премиальному кроссоверу не составило труда забраться на бордюр и заехать на траву, но местным жителям такой стиль парковки не понравился.

«Сегодня утром возле дома №37 по Каховской кто-то с крутыми номерами внаглую поставил свое авто на зеленую зону. Реакция людей на такую наглость была соответствующей», — рассказал нам читатель.





На фотографиях, присланных в редакцию, видно, что на лобовом стекле машины разбито сырое яйцо. Кроме того, за «дворником» был размещен лист бумаги с нецензурным словом.