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Воскресенский: некоторые руководители Координационного совета вступили в контакт с нашей командой. КС: мы не ведем диалог с Воскресенским (обновлено)

11.11.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Юрий Воскресенский рассказал на телеканале ОНТ, что в Беларуси зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил». По его словам, некоторые руководители Координационного совета также вышли на контакт.

— Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» в качестве оператора национально диалога от оппозиции. В ближайшее время команда представит регламент и его концепцию — речь идет о нескольких днях.

Второй очень важный момент — руководители так называемого Координационного совета оппозиции вступили в контакт с нашей командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали десятки страниц с предложениями не только в конституционное законодательство, но и в отдельные смежные отрасли права, — рассказал Воскресенский.

В свою очередь в пресс-службе Координационного совета прокомментировали, что никаких переговоров с Юрием Воскресенским они не ведут.

— Координационный совет не ведет диалог с Юрием Воскресенским и не направлял никаких предложений по изменению законодательства, — рассказали в Координационном совете.

Юрий Воскресенский прокомментировал Onliner ответ Координационного совета:

— Я продемонстрировал всем присутствующим переписку, предложения, которые мне дали члены Координационного совета — некоторые из них занимают должность членов президиума КС. Это видели все мои коллеги, в том числе лидер партии БНФ Григорий Костусев, убедились в аутентичности подписей. Но фамилии они просили не упоминать, чтобы не вызвать на себя шквал хейта и негатива.

Воскресенский добавил, что документы с подписями будут показаны в вечернем эфире ОНТ.

 
 
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Юрий Воскресенский рассказал на телеканале ОНТ, что в Беларуси зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил». По его словам, некоторые...
 
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