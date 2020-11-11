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Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений

11.11.2020 13:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне» говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, последний раз Нацбанк снижал ставку рефинансирования 1 июля 2020 года. От уровня ставки рефинансирования зависит большинство банковских кредитов. Также к ставке рефинансирования обычно привязаны крупные кредиты на покупку жилья или авто. Таким образом, чем она ниже, тем дешевле кредиты. В то же время, слишком дешевые кредиты разгоняют инфляцию. За последние месяцы в Беларуси был зафиксирован рост инфляции выше запланированных 5%.

Текст: Владимир Лужнёв
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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующие решения приняты Правлением Национального...
 
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