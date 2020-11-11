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Нацбанк оставил ставку рефинансирования без изменений
Источник материала: Myfin
«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне» – говорится в сообщении Нацбанка.
Напомним, последний раз Нацбанк
Текст: Владимир Лужнёв
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Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Соответствующие решения приняты Правлением Национального...
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