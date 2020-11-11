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Лидер БНФ уличил во лжи сексота Воскресенского

11.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-депутат Мингорсовета, торговец санкционной продукцией, политзаключенный, «неожиданно» оказавшийся на свободе после посещения Лукашенко СИЗ КГБ, Юрий Воскресенский прокомментировал ответ Координационного совета о том, что представители КС не контактируют с зарегистрированным Минюстом «оператором национального диалога от оппозиции».

При этом Воскресенский решил использовать лидера БНФ Григория Костусева в качестве свидетеля.

«Я продемонстрировал всем присутствующим переписку, предложения, которые мне дали члены Координационного совета - некоторые из них занимают должность членов президиума КС. Это видели все мои коллеги, в том числе лидер партии БНФ Григорий Костусев, убедились в аутентичности подписей. Но фамилии они просили не упоминать, чтобы не вызвать на себя шквал хейта и негатива», - оперативно прокомментировал Воскресенский сообщение пресс-службы Координационного совета.

Он пообещал, что документы с подписями будут показаны в вечернем эфире ОНТ.

Лидер БНФ Григорий Костусев подтвердил, что участвовал в ТВ передаче наряду с Воскресенским, который "даже показал, что есть бумаги — обращения Координационного совета".

"Но я эти бумаги не видел, мне сложно комментировать [настоящие ли они]. Я об этом знаю только с его слов. <…> Партия БНФ не входит в Координационный совет, поэтому мне сложно оценивать их шаги, если все это на самом деле правда", — сказал политик, которого цитирует БелаПАН.

"На (ТВ) передаче обсуждали события, возможный диалог, который предлагают власти. Я представил свое видение как председатель Партии БНФ, заявив, что диалог нужно начинать с освобождения политзаключенных, расследования фактов насилия в отношении участников и так далее. После был разговор о Конституции. Но мои слова участники передачи не расценили как приглашение к диалогу, негативно отнеслись к нашим предложениям. Мне сказали, что это неприемлемо для властей и это не совсем правильно с нашей стороны", - заявил Костусев.

На вопрос, как он лично и Партия БНФ в целом относятся к тому, что Воскресенский транслирует позицию от имени всей оппозиции, Костусев ответил: "Я сделал ему замечание: мол, какое он имеет право высказываться от всей оппозиции?"

"Я ему сказал: Партия БНФ не подписывалась под Координационным советом, и с тобой мы никаких обращений или договоров не заключали. У Партии БНФ есть своя позиция, и мы в соответствии с ней действуем. Такое замечание я ему сделал", - подчеркнул Костусев.

В итоге, за оставшиеся 8-9 часов до вечернего эфира зомбоящика белорусскому агитпропу придется потрудиться на славу: сфабриковать «десятки-десятки страниц» предложений Координационного совета с подписями…

 
 
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Экс-депутат Мингорсовета, торговец санкционной продукцией, политзаключенный, «неожиданно» оказавшийся на свободе после посещения Лукашенко СИЗ КГБ, Юрий...
 
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