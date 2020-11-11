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Минюст Беларуси вынес предупреждения ряду политических партий

11.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Минюст Беларуси вынес предупреждения политическим партиям, которые намедни заявили о том, что не будут выполнять не соответствующие законодательству требования ведомства.

Как сообщалось, Минюст в начале октября направил политическим партиям письма о представлении информации и документов относительно персональной численности политической партии, численности организационных структур политической партии и количества состоящих в них членов, а также информации об органах оргструктур политической партии.

Тогда пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская партия «Зеленые» — выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки членов.

В заявлении говорилось, что предоставление персональных списков не предусмотрено законом, а требование об указании в официальных документах принадлежности к той или иной партии не допускается.

"На сегодня ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же политические партии выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения", - сообщил Минюст.

«Политические партии, отказавшиеся представлять информацию, предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства в соответствии со ст.29 закона "О политических партиях" к ним могут быть применены иные, предусмотренные законодательством меры ответственности», - говорится в сообщении ведомства.

 
 
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Минюст Беларуси вынес предупреждения политическим партиям, которые намедни заявили о том, что не будут выполнять не соответствующие законодательству требования...
 
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