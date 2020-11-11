Власти Беларуси пытаются задавить кампанию бойкота ЧМ-2021 по хоккею

Источник материала: АФН

Белорусские власти начали активную кампанию, цель которой помешать набирающей силу кампании по бойкоту проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.

Одним из поводов для активных действий со стороны властей стала недавнее голосование на ненавистной режиму платформе «Голос», участие в котором приняли около 415 743 человека с белорусскими sim-картами. Из них более 90,87% высказались за отмену проведения ЧМ-2021 в Беларуси при действующей власти, еще 5,72% затруднились ответить и лишь 3,41% высказались против отмены.

«Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны", - вещал сегодня премьер Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021.

Он заверил, что Беларусь готова провести это мероприятие самостоятельно (если откажется Латвия), признав, что «для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов».

Головченко также пожаловался на попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия.

"В целом со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом. Хочу обратить внимание, что попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления", - посетовал премьер.

Впрочем, помимо стенаний для прессы власти готовы к использованию куда более результативных мер с целью застолбить за собой право на ЧМ-2021.

"Мы разработали билетную программу и должны запустить ее в продажу перед новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам", - сообщил председатель ФХРБ Дмитрий Басков перед заседанием оргкомитета (цитата БелТА).

Устроив срочную распродажу билетов, власти получат весомый аргумент в отстаивании своего права на ЧМ в споре с международными структурами. Ведь отказ от проведения ЧМ в синеокой будет означать необходимость возврата денег (за билеты), которые уже были потрачены на подготовку чемпионата.