ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси пытаются задавить кампанию бойкота ЧМ-2021 по хоккею

11.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Белорусские власти начали активную кампанию, цель которой помешать набирающей силу кампании по бойкоту проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.

Одним из поводов для активных действий со стороны властей стала недавнее голосование на ненавистной режиму платформе «Голос», участие в котором приняли около 415 743 человека с белорусскими sim-картами. Из них более 90,87% высказались за отмену проведения ЧМ-2021 в Беларуси при действующей власти, еще 5,72% затруднились ответить и лишь 3,41% высказались против отмены.

«Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны", - вещал сегодня премьер Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021.

Он заверил, что Беларусь готова провести это мероприятие самостоятельно (если откажется Латвия), признав, что «для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов».

Головченко также пожаловался на попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия.

"В целом со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом. Хочу обратить внимание, что попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления", - посетовал премьер.

Впрочем, помимо стенаний для прессы власти готовы к использованию куда более результативных мер с целью застолбить за собой право на ЧМ-2021.

"Мы разработали билетную программу и должны запустить ее в продажу перед новым годом. Для белорусских болельщиков будут созданы особые условия, чтобы каждый имел возможность купить билеты по специальным ценам", - сообщил председатель ФХРБ Дмитрий Басков перед заседанием оргкомитета (цитата БелТА).

Устроив срочную распродажу билетов, власти получат весомый аргумент в отстаивании своего права на ЧМ в споре с международными структурами. Ведь отказ от проведения ЧМ в синеокой будет означать необходимость возврата денег (за билеты), которые уже были потрачены на подготовку чемпионата.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские власти начали активную кампанию, цель которой помешать набирающей силу кампании по бойкоту проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Воскресенский: некоторые руководители Координационного совета вступили в контакт с нашей командой. КС: мы не ведем диалог с Воскресенским (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика