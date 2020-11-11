|
Анастасия Киннунен: Сборная Финляндии очень заинтересована во мне - подала заявление на гражданство
Источник материала: Партизан
Бывшая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), которая давно живет в Финляндии, рассказала, что может вернуться в биатлон.
"Сборная Финляндии по биатлону очень заинтересована во мне.
Тест по финскому языку я уже сдала. И подала заявление на получение финского гражданства, так что теперь с нетерпением жду решения.
Рассчитываю вернуться в биатлон, когда получу гражданство. Я много лет не участвовала в соревнованиях высокого уровня, поэтому я должна начать со второго уровня ИБУ.
Уже четыре года, как я не выступаю за сборную Беларуси, с тех пор, как переехала в Йоэнсуу", – сказала Киннунен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшая белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), которая давно живет в Финляндии, рассказала, что может вернуться в биатлон.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)