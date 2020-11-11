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Нацбанк оставил без изменений ставку рефинансирования
Источник материала: Партизан
Ставка рефинансирования остается на уровне 7,75%
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне. Соответствующие решения приняты правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 11 ноября.
Очередное заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике запланировано на 12 февраля 2021 года.
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Ставка рефинансирования остается на уровне 7,75%
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