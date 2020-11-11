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Известных белорусов осудили "втихую" - на сутки отправили и ведущего "Калыханки"

11.11.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера и сегодня втихую осудили известных белорусов, задержанных во время Марша народовластия.



Актер Александр Жданович (на фото) получил 9 суток ареста, политолог Андрей Егоров - 12 суток. 

Как сообщалось ранее, легкоатлет Андрей Кравченко и боксер Иван Ганин были осуждены на 10 суток, 

Все они сейчас в изоляторе в Жодино.

Дело "Мисс Беларусь 2008" Ольги Хиженковой суд утром 11 ноября отправил на доработку. Судья откуда-то знает, что милиционеры доработают его до 14:10 — на это время назначено продолжение процесса. 

Хиженкова уже провела трое суток в изоляторе в ожидании суда.
 
 
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Вчера и сегодня втихую осудили известных белорусов, задержанных во время Марша народовластия.
 
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