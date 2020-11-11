







Актер Александр Жданович (на фото) получил 9 суток ареста, политолог Андрей Егоров - 12 суток.





Как сообщалось ранее, легкоатлет Андрей Кравченко и боксер Иван Ганин были осуждены на 10 суток,





Все они сейчас в изоляторе в Жодино.





Дело "Мисс Беларусь 2008" Ольги Хиженковой суд утром 11 ноября отправил на доработку. Судья откуда-то знает, что милиционеры доработают его до 14:10 — на это время назначено продолжение процесса.





Хиженкова уже провела трое суток в изоляторе в ожидании суда.