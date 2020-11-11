"Мы не жалеем о своем решении. У нас не было выбора", - говорит Владислав Кузнечик. Вместе с отцом он уже два месяца находится в здании посольства Швеции в Минске. Они приехали сюда 11 сентября, чтобы попросить политического убежища, а когда в домофон им ответили, что помочь не могут, Кузнечики перелезли через забор. С тех пор территорию диппредставительства они не покидали.





Кузнечиков обвиняют в насилии по отношению к сотрудникам милиции во время мирной акции протеста в Витебске. В середине октября Комитет против пыток ООН попросил Швецию не выдавать беглецов белорусским властям. Как живут и чего добиваются минские "ассанжи", Владислав Кузнечик рассказал DW.





Разгон мирной акции протеста в Витебске

"Мы в безопасности, условия проживания хорошие. С семьей общаемся каждый день по видеосвязи. У меня двое детей, они очень скучают, постоянно спрашивают, когда мы приедем", - рассказывает Владислав Кузнечик.





Владиславу - 29 лет, его отцу, Виталию - 47. В Витебске у них был семейный бизнес - несколько торговых точек с женской одеждой. Жизнь обоих изменилась 6 сентября. В тот день милиция жестко задерживала участников мирных протестов.





"Я увидел, что бьют моего отца, ворвался в толпу силовиков и чудом спас его. Потом мы сразу ушли, отец ничего не видел - ему распылили в глаза перцовый газ. Отец никого не трогал, есть много свидетелей, в том числе, журналисты", - вспоминает Владислав.





Кадры разгона, где отец и сын Кузнечики оказались на первом плане, растиражировали многие белорусские СМИ, поэтому после 6 сентября дома они не появлялись.





"Уже через день нас стали искать, следили за моей женой, приходили по месту прописки, к бабушке. Через знакомых мы узнали, что в отношении нас начали проверку в рамках уголовного дела о нападении на милиционеров", - рассказывает Владислав.





"Для нас большая поддержка знать, что народ не сдается"

Мужчины опасались, что если их задержат, то будут бить. Бежать из Беларуси, уверен Кузнечик, они бы не смогли:





"Понимали, что через границу нас не пропустят. Знали, что Швеция - одна из самых гуманных европейских стран. У нас был адрес посольства, мы приехали туда, позвонили в домофон, но нам сказали, что ничем помочь не могут. Боялись, что в любой момент могут задержать, поэтому решили перепрыгнуть через забор".





Во дворе они пробыли более десяти часов. За это время к посольству приезжал ОМОН, силовики требовали, чтобы им выдали Кузнечиков, но этого не произошло. Владислав и Виталий успели связаться с белорусскими и зарубежными СМИ, в том числе дали интервью шведским журналистам.





"Мы просидели во дворе до позднего вечера. Решался вопрос, ночевать нам на улице или в посольстве. В итоге нас пустили в помещение, - говорит Владислав. - Мы не жалеем о своем решении. У нас не было выбора. Мы понимали, что нам, как минимум, грозит тюрьма".





После митинга 6 сентября в отношении обоих жителей Витебска открыто административное дело за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также проверка по факту нападения на сотрудников милиции.





Уже 15 сентября Кузнечики оказались обвиняемыми по уголовному делу по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), тогда же обоих объявили в розыск.





Правда, их адвокат Вадим Дроздов, который находится в Швейцарии и безвозмездно помогает Кузнечикам, узнал о таком положении дел только в начале ноября с помощью белорусских коллег.





Чтение новостей в шведском посольстве

Опасаясь уголовного преследования и насилия со стороны милиции, Владислав и Виталий уже два месяца живут в шведском посольстве в Минске. Здесь, говорит Владислав, и он, и его отец чувствуют себя в безопасности.





Условия проживания в посольстве хорошие - для них отвели комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, микроволновка, электрочайник. Для занятия спортом - турник, штанга, гири. Еду приносят уже готовую - остается только разогреть.





"Мы установили режим дня: проснулись, делаем зарядку, завтракаем, потом читаем и смотрим независимые СМИ, вечером занимаемся спортом. За новостями следим каждый день - для нас большая поддержка знать, что народ Беларуси не сдается, борется с несправедливостью. Я веду дневник, в который записываю главные события в стране и нашей жизни", - рассказывает Владислав.





Запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси

В середине октября Секретариат Управления Верховного комиссара ООН по правам человека прислал письмо от Комитета против пыток по ситуации с Кузнечиками.





Фактически это запрет на передачу Кузнечиков властям Беларуси, считает адвокат Вадим Дроздов. Также он отметил, что дальнейшая судьба обоих жителей Витебска остается на усмотрение властей Швеции.





Владислав Кузнечик, в свою очередь, говорит, что уезжать ни они, ни семья не хотели бы, и если власть сменится, останутся на родине: "Мы готовы рассмотреть любую страну для эмиграции. Однако лучший вариант, если в Беларуси сменится власть, с нас снимут все обвинения, и мы сможем остаться".