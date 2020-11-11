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Ставка рефинансирования сохранена на уровне 7,75%
Источник материала: Навiны
Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне.
Соответствующие решения приняты 11 ноября правлением Нацбанка по итогам заседания по денежно-кредитной политике, сообщает
До 7,75% с 8% ставка рефинансирования была снижена 1 июля. 14 октября правление Нацбанка приняло решение сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне.
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Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на текущем уровне.
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