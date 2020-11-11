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Актеру Александру Ждановичу — Маляванычу из «Калыханкі» — дали девять суток ареста
Источник материала: Навiны
Актер Национального академического драматического театра имени Горького Александр Жданович, широко известный как Маляваныч из детской передачи «Калыханка», арестован на девять суток.
Как сообщает
Жданович был задержан 8 ноября в Минске на проспекте Победителей. Сейчас он находится в Жодино. Там же состоялся и суд.
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Актер Национального академического драматического театра имени Горького Александр Жданович, широко известный как Маляваныч из детской передачи «Калыханка»,...
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