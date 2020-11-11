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Актеру Александру Ждановичу — Маляванычу из «Калыханкі» — дали девять суток ареста

11.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Актер Национального академического драматического театра имени Горького Александр Жданович, широко известный как Маляваныч из детской передачи «Калыханка», арестован на девять суток.

Актеру Александру Ждановичу — Маляванычу из «Калыханкі» — дали девять суток ареста

Как сообщает TUT.by, актера признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП о порядке организации и проведения массовых мероприятий.

Жданович был задержан 8 ноября в Минске на проспекте Победителей. Сейчас он находится в Жодино. Там же состоялся и суд.

 
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Актер Национального академического драматического театра имени Горького Александр Жданович, широко известный как Маляваныч из детской передачи «Калыханка»,...
 
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