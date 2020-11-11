Актеру Александру Ждановичу — Маляванычу из «Калыханкі» — дали девять суток ареста

Актер Национального академического драматического театра имени Горького Александр Жданович, широко известный как Маляваныч из детской передачи «Калыханка», арестован на девять суток.





Как сообщает TUT.by , актера признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 23.34 КоАП о порядке организации и проведения массовых мероприятий.

Жданович был задержан 8 ноября в Минске на проспекте Победителей. Сейчас он находится в Жодино. Там же состоялся и суд.