В Беларуси арестовали двух котов. Чтобы заставить их хозяина оплатить штраф

Источник материала: KYKY

Невероятно, но факт: беларус не оплатил штраф, и к нему домой пришли арестовывать имущество – заодно арест наложили и на двух котов. Выдыхайте! Сейчас с котиками все хорошо, они уже дома – волонтеры позаботились о животных.

А так можно было?

К сожалению, да. Как рассказал «Белсату» бывший судебный исполнитель Артем Козлов, домашних животных могут арестовывать, как и другое имущество, если человек вовремя не оплатил штраф. В том числе по народной статье 23.14. Все потому, что котов и собак, по логике буквы закона, можно оценить в деньгах, как телевизор с микроволновкой.

Но такая практика – арестовывать домашних животных – редкость для Беларуси, так как крайне сложно оценить стоимость кота и собаки. В теории, судебный пристав может сам придумать цену для котика – условно, 500 рублей. А затем отправить запрос в более сведующую в этом вопросе организацию.

Козлов говорит: «Какие могут быть методы оценки кота, будут ли учитывать его возраст? Скорее всего должны, но я с таким не сталкивался. В целом, если это будет проходить через судебного исполнителя, возможно, он задумается о том, чтобы этот кот был с заключением ветеринара, с прививками. Потом просто выставят на электронные торги, и люди смогут принять в них участие. Но этот вопрос достаточно не проработан. Конкретного механизма, как это делать, нет».

Что радует, скорее всего, даже если вашего кота арестуют вместе с вашим холодильником, он останется дома. Артем Козлов поясняет: «Понятно, что кота отбирать смысла нет, потому что куда его потом отдать? Судебный исполнитель домой его себе не заберет, кому-то не передаст. Конечно, в 99% случаев судебный исполнитель будет оставлять кота у должника. Просто он его предупредит об уголовной ответственности за отчуждение этого кота – за его продажу, сокрытие – это статья 409 УК».

Арест снимается с кота, как и с другого имущества, когда человек оплачивает штраф и сообщает об этом судебному исполнителю.