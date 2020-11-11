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Тихановская заявила о смене тактики протестов

11.11.2020 13:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская в интервью «Дождю» заявила о необходимости сменить тактику протестов. Это нужно для того, чтобы «не подставлять людей». По словам Светланы, над этим уже ведется большая работа.

Тихановская добавила, что пока не может раскрыть всей сути предстоящих изменений, обо всем объявят позднее: «Но планы одни — это продолжение борьбы, продолжение давления на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае».

Напомним, 8 ноября в Минске во время протестов задержали более тысячи человек. Днем ранее, 7 ноября, силовики разогнали марш медиков и схватили около 50 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская в интервью «Дождю» заявила о необходимости сменить тактику протестов. Это нужно для того, чтобы «не подставлять людей». По словам Светланы,...
 
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