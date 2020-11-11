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ОНТ: в Беларуси зарегистрирован «Круглый стол демократических сил»

11.11.2020 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

naviny.media

Выпущенный из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский в программе «Объективно» сообщил, что в Беларуси зарегистрировано новое учреждение «Круглый стол демократических сил».

По словам Воскресенского, руководители Координационного совета оппозиции вступили в контакт с командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали более 70 страниц предложений и изменений в действующее законодательство, сообщает телеграм-канал ОНТ.

«В ближайшее время команда круглого стола демократических сил представит регламент и его концепцию. Речь идет буквально о нескольких днях», — сказал он.

Однако в самом Координационном совете опровергли заявления Воскресенского.

 
 
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Выпущенный из СИЗО КГБ Юрий Воскресенский в программе «Объективно» сообщил, что в Беларуси зарегистрировано новое учреждение «Круглый стол демократических сил».
 
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