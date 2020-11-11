ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пьяные пешеходы попали под автобус. Есть видео наезда (видео)

11.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Шестого ноября около 19 часов 34-летний житель Минска, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигаясь от остановочного пункта «Динаровка» к выезду на 6-м км автодороги Р53 Слобода — Новосады в направлении г. Смолевичи, совершил наезд на идущих посередине проезжей части двух пешеходов — 36-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, неработающих жителей Смолевичского района.

Люди на проезжей части были в нетрезвом состоянии. На них не было световозвращающих элементов. Оба пешехода с серьезными травмами госпитализированы. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Только за прошедшие выходные дни на территории Минской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 134 нарушения ПДД пешеходами. 67 пешеходов привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и 58 — за отсутствие световозвращающих элементов.

ГАИ напоминает, что в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им ПДД повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин привлекается пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шестого ноября около 19 часов 34-летний житель Минска, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигаясь от остановочного пункта «Динаровка» к выезду на 6-м км автодороги Р53...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь готовится провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в одиночку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика