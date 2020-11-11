Пьяные пешеходы попали под автобус. Есть видео наезда (видео)

Источник материала: Onliner

Шестого ноября около 19 часов 34-летний житель Минска, управляя рейсовым автобусом МАЗ, двигаясь от остановочного пункта «Динаровка» к выезду на 6-м км автодороги Р53 Слобода — Новосады в направлении г. Смолевичи, совершил наезд на идущих посередине проезжей части двух пешеходов — 36-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, неработающих жителей Смолевичского района.

Люди на проезжей части были в нетрезвом состоянии. На них не было световозвращающих элементов. Оба пешехода с серьезными травмами госпитализированы. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Только за прошедшие выходные дни на территории Минской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 134 нарушения ПДД пешеходами. 67 пешеходов привлечены к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и 58 — за отсутствие световозвращающих элементов.

ГАИ напоминает, что в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им ПДД повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин привлекается пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения.