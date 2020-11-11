Наконец-то появились Apple Watch 6 в золоте и бриллиантах всего за $38 тысяч

Источник материала: Onliner

Компания Caviar похвасталась, что сделала самые дорогие Apple Watch 6. Часы поместили в корпус из цельного золота и подчеркнули внешнее благородство россыпью из 109 бриллиантов. Такой красоты — всего пять штук по всему миру. Стоит счастье всего $38 тысяч.





Более бедным гражданам положены не такие эффектные Apple Watch 6. Там уже никакого цельного золота и драгоценных камней, всего-то титан да крокодилья кожа. И цена совсем не впечатляющая — $3—3,4 тысячи.





«Caviar Apple Watch 6 созданы для ценителей элитных гаджетов вип-класса и станут безусловным символом власти, роскоши и статуса», — уверены в компании.