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Наконец-то появились Apple Watch 6 в золоте и бриллиантах всего за $38 тысяч
Источник материала: Onliner
Компания Caviar похвасталась, что сделала самые дорогие Apple Watch 6. Часы поместили в корпус из цельного золота и подчеркнули внешнее благородство россыпью из 109 бриллиантов. Такой красоты — всего пять штук по всему миру. Стоит счастье всего $38 тысяч.
Более бедным гражданам положены не такие эффектные Apple Watch 6. Там уже никакого цельного золота и драгоценных камней, всего-то титан да крокодилья кожа. И цена совсем не впечатляющая — $3—3,4 тысячи.
«Caviar Apple Watch 6 созданы для ценителей элитных гаджетов вип-класса и станут безусловным символом власти, роскоши и статуса», — уверены в компании.
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
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Компания Caviar похвасталась, что сделала самые дорогие Apple Watch 6. Часы поместили в корпус из цельного золота и подчеркнули внешнее благородство россыпью из 109...
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