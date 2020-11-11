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Наконец-то появились Apple Watch 6 в золоте и бриллиантах всего за $38 тысяч

11.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Caviar похвасталась, что сделала самые дорогие Apple Watch 6. Часы поместили в корпус из цельного золота и подчеркнули внешнее благородство россыпью из 109 бриллиантов. Такой красоты — всего пять штук по всему миру. Стоит счастье всего $38 тысяч.

Наконец-то появились Apple Watch 6 в золоте и бриллиантах всего за тысяч

Более бедным гражданам положены не такие эффектные Apple Watch 6. Там уже никакого цельного золота и драгоценных камней, всего-то титан да крокодилья кожа. И цена совсем не впечатляющая — $3—3,4 тысячи.

Наконец-то появились Apple Watch 6 в золоте и бриллиантах всего за тысяч

«Caviar Apple Watch 6 созданы для ценителей элитных гаджетов вип-класса и станут безусловным символом власти, роскоши и статуса», — уверены в компании.

Умные часы Apple Watch Series 6 44 мм (алюминий серый космос/черный)
1 отзыв
часы-компаньон, поддержка iOS, экран AMOLED 1.78" (368x448, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 18 часов
1340 р.
21 предложение
Часы Apple в Каталоге Onliner

 
 
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Компания Caviar похвасталась, что сделала самые дорогие Apple Watch 6. Часы поместили в корпус из цельного золота и подчеркнули внешнее благородство россыпью из 109...
 
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