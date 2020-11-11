ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шпионы впервые сфотографировали салон Audi Q4

11.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Электрический паркетник Audi Q4 e-tron уже несколько раз попадал в объективы шпионских камер в разных уголках планеты. В свежей фотогалерее Carscoops впервые появились снимки салона будущего SUV.

Кроссовер Audi Q4 вместе со своим «приспортивленным» братом Q4 Sportback проходит сейчас испытания в Германии. Даже сквозь плотный камуфляж видно, что новинки схожи с предсерийными концептами, которые дебютировали в 2019-м (Q4) и 2020-м (Q4 Sportback) годах. Дизайн электрокроссовера не будет сюрпризом.

Шпионы впервые сфотографировали салон Audi Q4

Судя по снимкам интерьера, салон серийного Q4 уже полностью готов. Недаром большинство поверхностей скрыты от глаз посторонних. Можно заметить, что у машины полностью цифровая приборная панель. Другой, скорее всего, и не будет. Еще у Q4 e-tron скошенный сверху и снизу руль и повернутый в сторону водителя экран мультимедийной системы. Селектор режимов вынесен на отросток с центральной консоли. На снимках не видно, но, скорее всего, блок климат-контроля будет сенсорным.

Шпионы впервые сфотографировали салон Audi Q4

Нет сомнений в том, что семейство Audi Q4 e-tron получит платформу MEB, которая уже используется для серийных Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV. А это значит, кроссовер будет предлагаться с тремя типами тяговой батареи на выбор. Базовый вариант (заднеприводный) получит 146-сильный мотор и аккумулятор емкостью 55 кВт·ч. Прототип Q4 был оснащен двумя двигателями суммарной мощностью 306 л. с. и батареей на 82 кВт·ч (запас хода — 450 км). Вероятно, именно такой будет топовая версия серийного кроссовера.

Шпионы впервые сфотографировали салон Audi Q4

Производство Audi Q4 начнется в начале 2021 года. Бензиновых версий модель не получит. Модификация Sportback поступит в продажу чуть позже. Обе модели будут выпускать в Германии на заводе в Цвиккау. Во времена ГДР в этом городе выпускали «Трабанты». Сейчас там появляются на свет новейшие электрические кроссоверы Volkswagen ID.4.

Audi A6 C6, 2007 г.в., 320 000 км
черный, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
24 291 р.
9500$ / 8028€
Audi A8 D3 Рестайлинг 2 Рестайлинг, 2008 г.в., 192 000 км
черный, седан, бензин 4.2 л, автоматическая, полный привод
21 734 р.
8500$ / 7183€
Audi A4 B8, 2010 г.в., 143 213 км
красный, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
25 313 р.
9900$ / 8366€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Электрический паркетник Audi Q4 e-tron уже несколько раз попадал в объективы шпионских камер в разных уголках планеты. В свежей фотогалерее Carscoops впервые появились...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моя кожа похожа на рыбью чешую». Истории людей с ихтиозом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика