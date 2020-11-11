Шпионы впервые сфотографировали салон Audi Q4

Источник материала: Onliner

Электрический паркетник Audi Q4 e-tron уже несколько раз попадал в объективы шпионских камер в разных уголках планеты. В свежей фотогалерее Carscoops впервые появились снимки салона будущего SUV.

Кроссовер Audi Q4 вместе со своим «приспортивленным» братом Q4 Sportback проходит сейчас испытания в Германии. Даже сквозь плотный камуфляж видно, что новинки схожи с предсерийными концептами, которые дебютировали в 2019-м (Q4) и 2020-м (Q4 Sportback) годах. Дизайн электрокроссовера не будет сюрпризом.





Судя по снимкам интерьера, салон серийного Q4 уже полностью готов. Недаром большинство поверхностей скрыты от глаз посторонних. Можно заметить, что у машины полностью цифровая приборная панель. Другой, скорее всего, и не будет. Еще у Q4 e-tron скошенный сверху и снизу руль и повернутый в сторону водителя экран мультимедийной системы. Селектор режимов вынесен на отросток с центральной консоли. На снимках не видно, но, скорее всего, блок климат-контроля будет сенсорным.





Нет сомнений в том, что семейство Audi Q4 e-tron получит платформу MEB, которая уже используется для серийных Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV. А это значит, кроссовер будет предлагаться с тремя типами тяговой батареи на выбор. Базовый вариант (заднеприводный) получит 146-сильный мотор и аккумулятор емкостью 55 кВт·ч. Прототип Q4 был оснащен двумя двигателями суммарной мощностью 306 л. с. и батареей на 82 кВт·ч (запас хода — 450 км). Вероятно, именно такой будет топовая версия серийного кроссовера.





Производство Audi Q4 начнется в начале 2021 года. Бензиновых версий модель не получит. Модификация Sportback поступит в продажу чуть позже. Обе модели будут выпускать в Германии на заводе в Цвиккау. Во времена ГДР в этом городе выпускали «Трабанты». Сейчас там появляются на свет новейшие электрические кроссоверы Volkswagen ID.4.