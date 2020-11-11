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Маляванычу дали 9 суток, спортсменам Кравченко и Ганину — по 10 суток
Источник материала: Onliner
Сегодня судили задержанных в воскресенье белорусских знаменитостей — актера, игравшего Маляваныча в детской передаче «Калыханка», Александра Ждановича, серебряного призера Олимпиады 2008 года в десятиборье Александра Кравченко и чемпиона страны по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина. Все трое получили сутки ареста. Суд по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой также стартовал сегодня. Решение судья озвучит после обеда.
Как
«Адвокат не был допущен, и никакой информации ему все еще не предоставили, — сообщает фонд. — Напомним, что серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин были задержаны в воскресенье во время акции протеста. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска».
Девять суток ареста получил и легендарный Маляваныч — актер Александр Жданович. Об этом
«Вдоль дороги стояли бусы с карателями. Маляваныч шел и крестом крестил их, — такой рассказ очевидцев друзья актера постят на странице Александра Ждановича. — А когда он увидел, что один из карателей орет на женщину, то подошел и спросил, чего он на нее кричит. И его сразу задержали».
Также сегодня стартовал суд и по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой. В данный момент в суде перерыв до 14:10. Решение мы узнаем после обеда.
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Сегодня судили задержанных в воскресенье белорусских знаменитостей — актера, игравшего Маляваныча в детской передаче «Калыханка», Александра Ждановича,...
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