Маляванычу дали 9 суток, спортсменам Кравченко и Ганину — по 10 суток

Источник материала: Onliner

Сегодня судили задержанных в воскресенье белорусских знаменитостей — актера, игравшего Маляваныча в детской передаче «Калыханка», Александра Ждановича, серебряного призера Олимпиады 2008 года в десятиборье Александра Кравченко и чемпиона страны по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина. Все трое получили сутки ареста. Суд по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой также стартовал сегодня. Решение судья озвучит после обеда.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, Кравченко и Ганина осудили на 10 суток. Оба спортсмена будут отбывать сроки в жодинском СИЗО.

«Адвокат не был допущен, и никакой информации ему все еще не предоставили, — сообщает фонд. — Напомним, что серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин были задержаны в воскресенье во время акции протеста. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска».

Девять суток ареста получил и легендарный Маляваныч — актер Александр Жданович. Об этом написали друзья мужчины. Отбывать сутки Жданович будет, скорее всего, в Жодино.

«Вдоль дороги стояли бусы с карателями. Маляваныч шел и крестом крестил их, — такой рассказ очевидцев друзья актера постят на странице Александра Ждановича. — А когда он увидел, что один из карателей орет на женщину, то подошел и спросил, чего он на нее кричит. И его сразу задержали».

Также сегодня стартовал суд и по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой. В данный момент в суде перерыв до 14:10. Решение мы узнаем после обеда.