ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маляванычу дали 9 суток, спортсменам Кравченко и Ганину — по 10 суток

11.11.2020 13:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня судили задержанных в воскресенье белорусских знаменитостей — актера, игравшего Маляваныча в детской передаче «Калыханка», Александра Ждановича, серебряного призера Олимпиады 2008 года в десятиборье Александра Кравченко и чемпиона страны по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина. Все трое получили сутки ареста. Суд по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой также стартовал сегодня. Решение судья озвучит после обеда.

Как сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, Кравченко и Ганина осудили на 10 суток. Оба спортсмена будут отбывать сроки в жодинском СИЗО.

«Адвокат не был допущен, и никакой информации ему все еще не предоставили, — сообщает фонд. — Напомним, что серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин были задержаны в воскресенье во время акции протеста. В момент задержания они находились в машине на одной из парковок в центре Минска».

Девять суток ареста получил и легендарный Маляваныч — актер Александр Жданович. Об этом написали друзья мужчины. Отбывать сутки Жданович будет, скорее всего, в Жодино.

«Вдоль дороги стояли бусы с карателями. Маляваныч шел и крестом крестил их, — такой рассказ очевидцев друзья актера постят на странице Александра Ждановича. — А когда он увидел, что один из карателей орет на женщину, то подошел и спросил, чего он на нее кричит. И его сразу задержали».

Также сегодня стартовал суд и по делу мисс Беларусь — 2008 Ольги Хижинковой. В данный момент в суде перерыв до 14:10. Решение мы узнаем после обеда.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня судили задержанных в воскресенье белорусских знаменитостей — актера, игравшего Маляваныча в детской передаче «Калыханка», Александра Ждановича,...
 
Новости дня
Новости разные
 
ОНТ: в Беларуси зарегистрирован «Круглый стол демократических сил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.11.2020
Mir24.TV Belarus
11.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика